Çanakkale açıklarında 71 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot ve can salını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "TCSG-84" ve "KB-4304" botlarıyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise Ezine bölgesinde görevli mobil radar "MORAD-7" tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 37 düzensiz göçmen "TCSG-66" botunca yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 71 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü. (AA)