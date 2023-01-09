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Çanakkale açıklarında 71 göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda yakalanan 71 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 19:39
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Çanakkale açıklarında 71 göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 71 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot ve can salını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "TCSG-84" ve "KB-4304" botlarıyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise Ezine bölgesinde görevli mobil radar "MORAD-7" tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 37 düzensiz göçmen "TCSG-66" botunca yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 71 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü. (AA)

 

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