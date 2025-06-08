Lapseki'de altın değerinde hasat: Çay bardağına sığmayan kirazın kilosu 700 lirayı gördü

Üreticiler, piyasadan ve fiyatlardan oldukça memnun.

'LAPSEKİ DEVİ' PİYASADA

Kiraz ve şeftali üretiminin başkenti olarak bilinen Lapseki'de hasat mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin toprak yapısından aldığı eşsiz aroması ve madeni 5 liradan daha büyük taneleriyle dikkat çeken "Ziraat 900" cinsi kirazlar, piyasanın en gözde ürünleri arasında yer alıyor. İlçede yaklaşık 7 bin ila 10 bin dekar alanda üretilen dev kirazlar, her gün toplanarak İstanbul hallerine gönderiliyor ve buradan tüketicinin sofrasına ulaşıyor.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN

İlçede 13 yıldır kiraz üreticiliği yapan Cihat Gündüz, hasadın son haftasına girilirken piyasanın oldukça hareketli olduğunu belirtti. Gündüz, "Fiyatlardan çok memnunuz!" diyerek şunları söyledi:

"Çok iyi piyasa, iç piyasaya gidiyor. Yani internetten otobüslere, buradaki hasta yakınları, insanlar eşine dostuna hediye götürüyor. Fiyatlardan çok memnunuz. Meyve halinde de 400-500 liraya gidiyor ama biz ayağımızda da o paralara 600-700'e kadar veriyoruz."

Gündüz, "Lapseki devi" olarak anılan kirazın çay bardağına sığmadığını ve piyasada çok ciddi bir yeri olduğunu vurguladı.

KALİTENİN SIRRI ÖZEL BAKIM

Cihat Gündüz, bu özel kirazın gördüğü yoğun talebin sebebini ise en erken olgunlaşan ve en iri çeşitlerden biri olmasına bağladı. Karpuz ve şeftali gibi yaz meyveleri piyasaya tam olarak girmeden hasat edildiği için "Lapseki devi"nin rakipsiz olduğunu ifade etti. Üretimde bakımın önemine de dikkat çeken Gündüz, kaliteli ürün için düzenli olarak kalsiyum ve potasyum takviyeleri yaptıklarını ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün de sinek gibi zararlılarla mücadelede kendilerine destek olduğunu sözlerine ekledi.