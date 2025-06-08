Çanakkale açıklarında göçmen operasyonu: Lastik bottan çocuklar çıktı

Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında göçmen operasyonu: Lastik bottan çocuklar çıktı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Eceabat açıklarında şüpheli bir fiber karinalı lastik botun ilerlediğini tespit etti. Durum üzerine bölgeye derhal "TCSG-308" sahil güvenlik gemisi ile "KB-5" botu sevk edildi. Ekipler, kısa sürede lastik bota müdahale ederek durdurdu.

GÖÇMENLER MERKEZE, ORGANİZATÖR GÖZALTINA

Durdurulan botta yapılan kontrolde, 6'sı çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 18 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Kıyıya çıkarılan göçmenler, tamamlanan resmi işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Operasyon kapsamında, botta bulunan Azerbaycan uyruklu bir şüpheli ise insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Son Haberler
Lapseki'de altın değerinde hasat: Çay bardağına sığmayan kirazın kilosu 700 lirayı gördü
Lapseki'de altın değerinde hasat: Çay bardağına sığmayan kirazın kilosu 700 lirayı gördü
Çanakkale açıklarında göçmen operasyonu: Lastik bottan çocuklar çıktı
Çanakkale açıklarında göçmen operasyonu: Lastik bottan çocuklar çıktı
Gündeme oturan gassal tutuklandı! Bu kadarı da pes dedirtti
Gündeme oturan gassal tutuklandı! Bu kadarı da pes dedirtti
Bayram günü yürekler yandı! 1 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Bayram günü yürekler yandı! 1 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Yazar Dilipak Binali Yıldırım'ı kendi sözleri ile vurdu! Büyük lokma yut...
Yazar Dilipak Binali Yıldırım'ı kendi sözleri ile vurdu! Büyük lokma yut...