Çanakkale açıklarında göçmen operasyonu: Lastik bottan çocuklar çıktı

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Eceabat açıklarında şüpheli bir fiber karinalı lastik botun ilerlediğini tespit etti. Durum üzerine bölgeye derhal "TCSG-308" sahil güvenlik gemisi ile "KB-5" botu sevk edildi. Ekipler, kısa sürede lastik bota müdahale ederek durdurdu.

GÖÇMENLER MERKEZE, ORGANİZATÖR GÖZALTINA

Durdurulan botta yapılan kontrolde, 6'sı çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 18 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Kıyıya çıkarılan göçmenler, tamamlanan resmi işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Operasyon kapsamında, botta bulunan Azerbaycan uyruklu bir şüpheli ise insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.