Çanakkale açıklarında 41 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-6" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. (AA)
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