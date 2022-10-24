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Çanakkale açıklarında 41 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 41 göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 21:42
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Çanakkale açıklarında lastik bot içinde 41 göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 41 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-6" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. (AA)

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