Çanakkale açıklarında yelkenlide 87 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, İtalya'ya gittiği belirlenen yelkenlide düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bir süre takip edilen yelkenliye "TCSG-6" ve "KB-20" botlarıyla operasyon yapıldı.
Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 87 düzensiz göçmen yakalandı.
Yelkenlideki 1 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.