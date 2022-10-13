﻿Çanakkale Ayvacık Belediyesi işçi alacak

Çanakkale Ayvacık Belediyesi bünyesine 2 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, elektrik teknisyeni ve temizlik işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Ayvacık ilçesinde ikamet etmek,
İlkokul mezunu olmak.
GEREKLİ BELGELER
Adli sicil belgesi,
Yerleşim yeri belgesi,
Öğrenim durum belgesi.
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