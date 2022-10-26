Çanakkale Ayvacık Belediyesi personel alacak

Çanakkale Ayvacık Belediyesi bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
İlkokul mezunu olmak,
Ayvacık ilçesinde ikamet etmek.
GEREKLİ BELGELER
T.C. Kimlik fotokopisi,
Nüfus kayıt örneği,
Adli sicil belgesi,
Yerleşim yeri belgesi,
Öğrenim durum belgesi.
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