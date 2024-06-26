Çanakkale Ayvacık'ta makilik yangını: Assos Antik Kenti tehdit altında

Kaynak: İHA
Çanakkale Ayvacık'ta makilik yangını: Assos Antik Kenti tehdit altında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Assos Antik Kenti'ne sıçradı.

Yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürerken, alevlerin arasında kalan bir arazöz personel tarafından son anda terk edildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü yakınlarında çıkan yangın, hızla yayılarak bölgedeki tarihi Assos Antik Kenti'ne ulaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangına havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeliyle müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timler yangının çıkış sebebini araştırmak üzere bölgede incelemelerde bulundu. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir arazöz, alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi, ancak personel son anda aracı terk ederek canlarını kurtardı.

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