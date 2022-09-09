Çanakkale Bayramiç Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çanakkale Bayramiç Belediyesi, 1 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşından gün almış olmak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi’nde ikamet etmek
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az ilköğretim mezunu olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
2 adet fotoğraf
Sağlık raporu
İkametgah
Nüfus kayıt örneği
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