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Çanakkale Bayramiç Belediyesi personel alacak

Çanakkale Bayramiç Belediyesi personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 08:10
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Çanakkale Bayramiç Belediyesi personel alacak

Çanakkale Bayramiç Belediyesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Çanakkale ili Bayramiç Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 beden işçisi alınacak.

Adaylar başvurularını 6 Eylül 2022 tarihine kadar Camikebir Mahallesi yüksel Yörükoğlu Sokak Numara 1 Bayramiç Çanakkale adresi ve yapacaklardır.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşından gün almış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Lise mezunu olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Çanakkale ili Bayramiç İlçesi'nde ikamet ediyor olmak.

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