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Çanakkale Biga SYDV işçi alacak

Çanakkale Biga Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 06:17
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Çanakkale Biga SYDV işçi alacak

Çanakkale Biga SYDV işçi alacak
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Çanakkale Biga Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 2 personel alınacak.

İŞKUR'da yer alan bilgilere göre, geçici olarak personel alınacak. 

Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını bitirmiş o0lmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak. 

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