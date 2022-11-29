Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, Kargı Çiftliği Mevkii,469 Ada,7 Parsel (Eski:4769 Parsel) numarada kayıtlı 290,00m2 yüzölçümüne sahip arsa vasfında taşınmaz tapuda borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Taşınmaz Çeşmealtı Köyü merkezinin kuzey doğusunda yer almakta ve köy merkezine kuş bakışı yaklaşık 5.500 metre mesafededir. Taşınmaz yazlıklar bölgesinde Denizatı Sitesi içerisinde yer almakta olup, sitenin her türlü altyapı ve sosyal imkanlarından faydalanabilecek konumda bulunmaktadır. Taşınmaz imar yönünden Gümüşçay Belediyesine bağlı olup, yol cephesinden 5m,komşu parsellerden 3m bahçe çekme mesafesi koşulu ile E=0,20 ve 2 kat ayrık nizam yapılaşma koşuluna sahiptir.

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