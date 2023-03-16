﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çanakkale İl, Biga İlçe, ULUCAMİ Mahalle/Köy, Çakalada Mevkii, 5 Ada, 6 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Çanakkale İli Biga İlçesi Ulucami Mah. Çakalada Mevkiinde bulunan 5 Ada 6 Parsel numarasında kayıtlı 434,94 m² yüzölçümlü arsa üzerinde kurulmuş olan kat irtifakına göre tapuda 1/2 arsa paylı zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken olarak görünmektedir. Taşınmaz üzerinde her ne kadar kat irtifakı tahsis edilmiş ise de parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta ve kıymet takdiri yapıldığı tarih itibari ile tarımsal faaliyetler için kullanılmaktadır. Satışa konu taşınmaz için Karabiga Belediyesinin herhangi bir imar uygulamasının olmadığı, o bölgeye belediye tarafından altyapı hizmetleri sunulmayacağı ve taşınmazın arsasının zamanında parsellenirken kooperatif arsası olarak parsellendiği belirtilmiştir. Parselasyon yapılırken alt yapı hizmetlerinin kooperatiflerin taahhüdünde olduğu ve belediye tarafından bu şekilde parsellenen arsalara herhangi bir alt yapı hizmeti sunulmayacağı belirtilmiştir.

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