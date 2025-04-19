Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.

t.webpÇanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.25 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

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