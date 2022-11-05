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Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 04:14
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Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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Çanakkale Boğazı'nda gece yarısı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor. (AA)

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