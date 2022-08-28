Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Ukrayna'dan Yunanistan'a gitmek üzere hareket eden 93 metre uzunluğundaki Saint Vincent bayraklı 'Yalıkoy' adlı kargo gemisi, dün boğazın Marmara Denizi yönünden girişiteki Gelibolu ilçesi Bolayır mevkisinde dün karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile KEGM-9 botunun yanı sıra kurtarma uzmanları ve kılavuz kaptanların koordinesindeki yürütülen kurtarma çalışmasıyla gemi yüzdürüldü. Gemi daha sonra 5 numaralı demir sahasına götürülerek demirletildi. (DHA)