Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü ile Sarıcaeli köyü kırsalında yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale Merkez ve Bigadiç ilçelerinde orman dışı alanlarda meydana gelen yangınlara 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi ve 272 personel ile müdahale edildiğini açıkladı.

Çanakkale Boğazı yangın nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açıldığını açıkladı.