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Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 10:00
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Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli

Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
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İHA'nın haberine göre, Çanakkale Boğazı açıklarında etkili olan yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, “Gestaş Deniz Ulaşım'dan duyurulur!
05.11.2022 Cumartesi (bugün) Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle saat 03.00 itibariyle sefere kapatılan Lapseki-Gelibolu Hattı'ndaki seferlerimiz geçici olarak yapılamamaktadır” denildi.

 

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