Çanakkale Boğazı’nda bazı feribot seferleri iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı’nda bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., bu geceden itibaren saatteki boğazda beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Eceabat-Çanakkale hattında Çanakkale'den bugün saat 23.00, yarın ise 01.00, 05.00, 07.00 ve 08.00, Eceabat'tan bugün 22.00, 00.00, yarın ise 04.00, 06.00 ve 07.15 seferleri, Çanakkale-Kilitbahir hattında bugün Çanakkale'den saat 00.00, yarın ise 07.30 seferi, Kilitbahir'den ise bugün 23.00, yarın ise 07.30 seferleri iptal edildi.

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