Çanakkale Boğazı'nda Kepez açıklarında dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, denize pis su akıtıldığını fark ederek o anları kayda aldı. Turan, yaklaşık 1 hafta önce zıpkınla balık avı için bölgeye dalış gerçekleştirdiğini belirtip, "Kepez açıklarında daldığımda 12-13 metre derinlikte pis bir suyun denize aktığını gördüm. Merak ettim ve bu görüntüyü kaydettim. Görüntüyü bunun ne olduğunu öğrenmek için aldım" dedi ve yetkilileri deniz ve halk sağlığı için önlem almaları için göreve çağırdı.