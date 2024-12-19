Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis gemi trafiğini durdurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis gemi trafiğini durdurdu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Boğazda etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

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