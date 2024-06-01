Çanakkale Boğazı'nda gemi kurtarma operasyonu. Trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Liberya bayraklı "Gloria G" isimli gemi, başarılı bir kurtarma operasyonuyla demir sahasına çekildi. Arıza nedeniyle boğazın kuzey yönü trafiğe kapatıldı.

225 metre uzunluğundaki gemi, Çanakkale Boğazı'na kuzeyden giriş yaptığı sırada, Akbaş mevkiinde makine arızası yaşadı. Gemi kaptanı, durumu derhal Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Kurtarma-13", "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-16" römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

Arızanın ardından boğazın kuzey yönü trafiğe kapatılarak, geçiş yapacak diğer gemiler telsizle bilgilendirildi. 66 bin ton mısır yüklü "Gloria G" isimli gemi, KEGM ekiplerinin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonu sonucunda römorkörler yardımıyla yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.

Bu olay, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenli bir şekilde yönetilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.