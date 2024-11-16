Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, arıza sebebiyle Boğaz'ın gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası​ yaşayan Capt Nature isimli 289 metre boyundaki kuru yük gemisi​ için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Kurtarma-4, Kurtarma-13 ve Kurtarma-16 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı​ gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.