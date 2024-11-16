Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan gemi sebebiyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, arıza sebebiyle Boğaz'ın gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası​ yaşayan Capt Nature isimli 289 metre boyundaki kuru yük gemisi​ için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Kurtarma-4, Kurtarma-13 ve Kurtarma-16 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı​ gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

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