Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından transit gemi geçişlerine kuzey-güney yönünde yeniden açıldı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

gemii.jpgÇanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kısıtlı görüş dolayısıyla saat 03.40 itibarıyla boğazdaki transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Boğaz'daki kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine, transit gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldığı bildirildi.

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