Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Panama bayraklı 247 metre uzunluğundaki ‘Paros’ isimli akaryakıt tankeri arızalandı. Yaşanan olay sonrası Boğaz trafiği kuzey-güney tek yönlü geçici olarak trafiğe kapatılmıştı. Boğaz trafiği yeniden açıldı.

Malta’dan Kocaeli’ne giden 247 metre uzunluğundaki ‘Paros’ isimli dolu akaryakıt tankeri. Çanakkale Boğazı’ndan geçişi esnasında Lapseki önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi sonrası bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemilere arıza hakkında bilgi verildi. Boğaz trafiği ise kuzey-güney tek yönlü geçici olarak kapatıldı.

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YENİDEN AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gemi arızası nedeniyle askıda olan “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak açıldı" ifadeleri kullanıldı.

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