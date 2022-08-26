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Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar! Rus tankeri ile yat çarpıştı

Çanakkale Boğazı’nda fuel oil yüklü tanker ile motor yat burun buruna çarpıştı. Can kaybı ve yaralının olmadığı kazada hasar gören motor yaz, kıyı emniyetine ait bot ile Gelibolu tersanesine çekilirken, tanker ise Karanlık Liman mevkisinde demirletildi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 04:43
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Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar! Rus tankeri ile yat çarpıştı

Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar! Rus tankeri ile yat çarpıştı
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Çanakkale Boğazı’nda fuel oil yüklü tanker ile motor yat burun buruna çarpıştı.

Kaza 20.45 sıralarında Çanakkale Boğazı’nın Burhanlı mevkisi yakınlarında meydana geldi. Rusya’dan Yunanistan’a seyir halinde olan Rusya bayraklı 140 metre uzunluğunda 6 bin 167 metrik ton fuel oil yüklü olan Karakuz isimli tanker, Burhanlı mevkisi önlerinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu motor yat ile çartıştı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Türkeli römorkörü ve KEGM-9 Botu sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, çatışmada can kaybı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken, kirlilik de tespit edilmedi.

Motor yatın direğinin kırıldığı ve baş kısmında hasar oluştuğu öğrenildi. KEGM-9 Botu, hasar gören yatı Gelibolu tersanesine çekerken, tanker ise Karanlık Liman mevkisinde demirletildi.

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