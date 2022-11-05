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Çanakkale Boğazı'nda ne oldu? Çanakkale Boğazı kapatıldı mı?

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güney yönündeki gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, Çanakkale Boğazının çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Peki, Çanakkale Boğazı'nda ne oldu? Çanakkale Boğazında son durum nedir? İşte detaylar..

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 10:15
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Çanakkale Boğazı'nda ne oldu? Çanakkale Boğazı kapatıldı mı?

Çanakkale Boğazı'nda ne oldu? Çanakkale Boğazı kapatıldı mı?
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Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünün Çanakkale Boğazını geçişlere kapattığını duyurmasının ardından Çanakkale Boğazının son durumu arama motorlarında aratılıyor. Gece yarısı Çanakkale Boğazı açıklarında sisin etkisini arttırmasıyla denizin görüş mesafesi düştü. Boğazdaki yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişleri kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü sisine etkisinin kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceğini belirtti. Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

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