Çanakkale Boğazı'ndaki feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’ndeki fırtına nedeniyle iptal edilen Bozcaada'ya feribot seferleri yeniden başladı. Gökçeada ilçesine ise bazı feribot seferleri iptal edildi.

KAYNAK: AA
Çanakkale Boğazı'ndaki feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına nedeniyle durdurulan yerel feribot trafiği fırtınanın etkisini azaltmasının ardından tekrar başladı.

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri, olumsuz hava şartlarından dolayı geçici süreyle durduruldu.

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin tekrar yapılacağı duyuruldu.

Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri, kuvvetli lodos fırtınasının etkisini azaltmasının ardından saat 20.00 itibarıyla yeniden başladı.

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