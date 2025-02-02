Çanakkale Boğazı'ndaki sis kalktı, gemiler geçişe başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis, gemi trafiğini aksatmıştı. Sis etkisini kaybetti ve sabah saatlerinde boğaz yeniden gemi geçişlerine açıldı. Feribot seferleri de normale döndü.

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz saat 17.40'ta çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı. Ancak, sisin etkisini kaybetmesinin ardından, sabah saat 05.15'te boğaz yeniden gemi geçişlerine açıldı.

Sisin kalkmasının ardından, Çanakkale Boğazı'ndaki Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Gelibolu feribot seferleri de yeniden başladı.

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Yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatılmıştı! Çanakkale Boğazı'nda son durum...Yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatılmıştı! Çanakkale Boğazı'nda son durum...

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