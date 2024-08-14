Çanakkale Bozcaada’da yangın. Müdahale devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale Bozcaada’da yangın. Müdahale devam ediyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Bozcaada’da yangın

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde bulunan turistik Bozcaada ilçesinde, tarım alanında yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Bozcaada Belediyesi'nin itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

HAVA ARAÇLARIYLA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten kalkan hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı. Aynı zamanda, karadan da arazözler, ilk müdahale araçları, su ikmal araçları ve itfaiye ekipleriyle birlikte orman personeli yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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