Çanakkale Bozcaada’da yangın. Müdahale devam ediyor

Çanakkale Bozcaada’da yangın

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde bulunan turistik Bozcaada ilçesinde, tarım alanında yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Bozcaada Belediyesi'nin itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

HAVA ARAÇLARIYLA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten kalkan hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı. Aynı zamanda, karadan da arazözler, ilk müdahale araçları, su ikmal araçları ve itfaiye ekipleriyle birlikte orman personeli yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.