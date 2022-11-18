Çanakkale Çan Belediyesi 18 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çanakkale Çan Belediyesi, bünyesinde Veteriner, Beden İşçisi, Şoför, Ön Muhasebeci, Büro Personeli, Çevre Mühendisi, Tekniker olarak 18 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak duyuruldu.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş / başvuru dilekçesi olacaktır.

İkametgah belgesi

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Diploma

MÜRACAAT KOŞULLARI

Müracaatlar şahsen yapılacaktır