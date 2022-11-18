Çanakkale Çan Belediyesi 18 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çanakkale Çan Belediyesi, bünyesinde Veteriner, Beden İşçisi, Şoför, Ön Muhasebeci, Büro Personeli, Çevre Mühendisi, Tekniker olarak 18 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş / başvuru dilekçesi olacaktır.
İkametgah belgesi
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Diploma
MÜRACAAT KOŞULLARI
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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