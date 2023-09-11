ÇANAKKALE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi:
(Milli Emlak Müdürlüğü)
|Taşınmaz Satışları
|S.No
|Dosya No
|Mah/Köyü
|Sokak/Mevkii
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü (m²)
|Hazine Hissesi (m2)
|Cinsi
|İmar Durumu
|Tahmini Bedel TL
|Geç. Teminat TL
|İhale Tarihi
|Saati
|1
|17010100323
|Fevzipaşa
|1.nolu Büyük camii Sokak
|6
|148
|25
|117,69
|Tam
|Arsa
|3 kat konut/Ticaret/Hizmet Alanı
|2.950.000,00
|295.000,00
|28.09.2023
|10:00
|Taşınır Satışları
|S.No
|Dosya No
|Cinsi
|Marka
|Şase No
|Modeli
|Durumu
|Kurumu
|Tah.Bedeli TL
|Geç.Temin TL
|İhale Tarihi
|Saati
|2
|320-1702
|Otomobil
|Toyota Corolla 1.6 SOL
|NMT53ZEB20R005988
|2001
|Kullanılır
|Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
(Trafikten men)
|250.000,00
|25.000,00
|28.09.2023
|10:30
|3
|320-1710
|Kamyon/Açık Kasa
|Ford Cargo-2524
|NMOB18TEDF5R47655
|2005
|Kullanılır
|Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
(Müsadere)
|400.000,00
|40.000,00
|28.09.2023
|11:30
|İlanın 1. sırasındaki taşınmazın satış ihalesi ile 2 ve 3.sırasındaki taşınırların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi, No:81 Merkez/Çanakkale adresindeki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet binası 2. katında, Toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
|1- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
|2- Taşınmaz satışından KDV alınmayacaktır.Taşınır satışlarından ise şartnamelerinde belirtilen oranlarda KDV alınacaktır. Ayrıca Taşınır satışlarının Yediemin Otopark ücretleri alıcısı tarafından ödenecektir.
|3- Taşınmazların satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
|4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde oluşan satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, üzerine ihale kalandan;
5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
|5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
|a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi) ihale komisyonuna vermeleri,
|b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
|c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını belirtir Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
|ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu ihale komisyonuna vermeleri, (Geçici teminatın bankaya yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına aktarılması ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Muhasebe İşlem Fişinin ihale komisyonuna verilmesi gereklidir.)
|d) İşin gereğine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri veya Milli Emlak Şefliklerince tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
|e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri,
şarttır.
|6- Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
|7- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
|8- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|9- İhale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr - https://canakkale.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
|İlan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01886034