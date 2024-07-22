Çanakkale depremi sonrası Prof. Naci Görür uyardı: En yakın deprem Marmara içinde olacak

Prof. Dr. Naci Görür, depremin KAF'ın orta branşına ait olduğunu söyleyerek ''Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara'da olacak'' bilgilendirmesini yaptı.

ÇANAKKALE DEPREMİ KORKUTTU

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Bahçeli Köyü'nde meyana gelen 4,7 büyüklüğünde deprem yüzeye yakın bir noktada geçekleştiği için sarsıntısı birçok ilde hissedildi. Deprem sırasında yıkılan bina olmadı ancak bazı evlerde duvarların çatladığı görüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, ''deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı'' belirtilirken ''Saha tarama çalışmalarının devam ettiği'' aktarıldı.

Her depremde olduğu gibi bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale depreminin ardından da bir açıklama yaptı.



Prof. Naci Görür depremin Bayramiç'in gündeyindeki Evciler Fay Zonu'nda meydana geldiğini söyleyerek bu fayın Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) orta branjına ait olduğunu belirtti. Naci Görür ''Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz'' değerlendirmesi yaptı.



Prof. Dr. Naci Görür "Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak." diye uyardı.