Çanakkale Eceabat Belediyesi işçi alacak

Çanakkale Eceabat Belediyesi bünyesine 2 personel alınacak.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, temizlik görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Eceabat'ta ikamet etmek,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Adli sicil kaydı,
Diploma,
Fotoğraf.
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