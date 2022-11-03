Çanakkale Eceabat Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Çanakkale Eceabat Belediyesi, harita mühendisi olarak istihdam emek üzere 1 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 5 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Çanakkale Eceabat’ta ikamet etmek
Kamu haklarından mahrum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Adli sicil kaydı
Aile durum belgesi
5 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
İkametgah belgesi
Özgeçmiş
Diploma
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.