Çanakkale Eceabat Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Çanakkale Eceabat Belediyesi, harita mühendisi olarak istihdam emek üzere 1 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 5 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Çanakkale Eceabat’ta ikamet etmek

Kamu haklarından mahrum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Adli sicil kaydı

Aile durum belgesi

5 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

İkametgah belgesi

Özgeçmiş

Diploma