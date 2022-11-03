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Çanakkale Eceabat Belediyesi personel alacak

Çanakkale Eceabat Belediyesi, harita mühendisi olarak istihdam emek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 5 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 16:08
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Çanakkale Eceabat Belediyesi personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Çanakkale Eceabat Belediyesi, harita mühendisi olarak istihdam emek üzere 1 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 5 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Çanakkale Eceabat’ta ikamet etmek

Kamu haklarından mahrum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Adli sicil kaydı

Aile durum belgesi

5 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

İkametgah belgesi

Özgeçmiş

Diploma

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