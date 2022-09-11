﻿Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 17 işçi alacak

Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm bünyesine personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Emekliliğe hak kazanmamış olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
İkamet belgesi olmak.
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