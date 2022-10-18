Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm, mimar olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
Kamu haklarından yoksun bulunmamak
Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak
Üniversitelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Diploma
İkametgah
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