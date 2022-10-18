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Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm işçi alacak

Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm, mimar olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:25
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Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm, mimar olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

Kamu haklarından yoksun bulunmamak

Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak

Üniversitelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Diploma

İkametgah

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