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Çanakkale Ezine’de icradan satılık iş yeri

T.C. Ezine İcra Dairesi tarafından Çanakkale Ezine'de 60 m² iş yeri icradan satılacak.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:41
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Çanakkale Ezine’de icradan satılık iş yeri

Çanakkale Ezine’de icradan satılık iş yeri
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çanakkale İl, Ezine İlçe, TAVAKLI Mahalle/Köy, 136 Ada, 8 Parsel, TAŞINMAZ TAPU KAYDINDA ARSA OLARAK GEÇMEKTEDİR. 4,618,41 M2 ALANIN 1/65HİSSESİ BORÇLUYA AİT OLUP İSKELE CİVARI MEVKİİDUYGU 1 SİTESİ KAFETERYANO 33 ADRESİNDEDİR.. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSELİYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN BİLGİLERE GÖRETURİZM BÖLGESİNDE DENİZDEN KARA YÖNÜNDE 100 METRELİK SAHİL ŞERİDİNDE KALMAKTADIR. Parselin batı yönünden Ege Denizi sahili ile komşu olduğu görülmüştür. 4.618,41m2 yüzölçümüne sahip parsel üzerinde yer alan, 33 bağımsız bölüm numaralı, kafeterya kullanımına yönelik inşa edilen, kıymet takdirine konu yapının sınıfı/grubu ve aşınma payı aşağıda belirtilmiştir:

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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