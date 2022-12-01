Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Çanakkale İl, Ezine İlçe, PAZARKÖY Mahalle/Köy, KÖYİÇİ MEVKİİ Mevkii, 0 Ada, 1021 Parsel, ANA TAŞINMAZ 891 M2 OLUP, SATIŞA KONU TAŞINMAZDA BORÇLU HİSSESİ 186,89 M2 DİR. TAPUDA AVLULU KERPİÇ VE DÜKKAN DAM OLARAK GEÇMEKTEDİR. TAŞINMAZ PINARBAŞI KÖYÜ YERLEŞİK ALANI İÇİNDE KALMAKTADIR.KADASTRAL YOLA CEPHELDİR.EZİNE MERKEZE 12 KM,EGE DEİZİNE 10KM ÇANAKKALE İZMİR OTOYOLUNA 4 KM MESAFEDEDİR.891 M2 ARSA ÜZERİNDE 6 HİSSEDARI OLAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE FARKLI M2 VE CİNSTE YAPILAR MEVCUTTUR.DAHA DETAYLI BİLGİ DOSYAMIZDAN ALINABİLİR. İHALEYE KATILANLAR TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPILARDAN HABERDAR OLMUŞ SAYILIR. YABANCI UYRUKLULARA BAKANLAR KURULU KARARI GEREĞİNCE SATILAMAZ ŞERHİ GEREĞİ İHALE ALICISINA BU ŞERH İLE TESCİLİ YAPILACAKTIR.
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