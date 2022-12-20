Çanakkale Gelibolu’da icradan satılık dubleks mesken

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Güneyli Köyü, Karayani çukuru Mevkii, 2861 Parsel, Dosya konusu taşınmaz Gelibolu İlçesi, Güneyli Köyü, Karayani Çukuru mevkiindedir ve tapuda 2861 parsel numarası ile kayıtlıdır. Taşınmazın Gelibolu İlçe merkezine uzaklığı 10 km dir ve denize mesafesi 50 m dir. Taşınmaz 240,00 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan 1 adet 2 katlı dubleks mesken nitelikli bağımsız bölümden meydana gelmektedir. Dubleks mesken ayrık nizamda inşaa edilmiştir. Taşınmaz tapuda borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Tapuda Dubleks Ev ve Arsası niteliğinde kayıtlıdır.

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