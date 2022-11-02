Çanakkale Gestaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Çanakkale Gestaş, istihdam etmek üzere greyder operatörü, beko leoder operatörü, atölye ustası ve işçi olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak.

İlan için son başvuru tarih 7 Kasım 2022 olarak açıklandı.

İlana sadece erkekler başvurabilir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Askerlikle ilişiği olmamak