Çanakkale Geyikli Belediyesi işçi alacak

Çanakkale Geyikli Belediyesi bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlikle ilişiği olmamak.
GEREKLİ BELGELER
İkametgah belgesi,
Adli sicil kaydı,
Kimlik fotokopisi,
Fotoğraf.
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