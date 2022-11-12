﻿Çanakkale Geyikli Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; Çanakkale Geyikli Belediyesi, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Son başvuru tarihi 18 kasım 2022

MÜRAACAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşından büyük olması,

Kamu haklarından yasaklanmamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Devletin güvenliğine, anayasal düzenine ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı

hükümleri bulunmamak.

Geyikli Beldesinde ikamet ediyor olması, (Başvuru tarihlerinde yapılan ikametgâh değişiklikleri

kabul edilmeyecektir.)

Askerlik ile ilişiği olmaması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- İkametgâh Belgesi

2- Adli Sicil Kaydı

3- Kimlik Fotokopisi

4-2 adet Fotoğraf

5- Çalışmaya engel olmadığına dair sağlık raporu

4-2 adet Fotoğraf