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Çanakkale Geyikli Belediyesi işçi alacak

Çanakkale Geyikli Belediyesi, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 09:02
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Çanakkale Geyikli Belediyesi personel alacak

Çanakkale Geyikli Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; Çanakkale Geyikli Belediyesi, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Son başvuru tarihi 18 kasım 2022 

MÜRAACAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
18 yaşından büyük olması,
Kamu haklarından yasaklanmamış olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
Devletin güvenliğine, anayasal düzenine ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı
hükümleri bulunmamak.
Geyikli Beldesinde ikamet ediyor olması, (Başvuru tarihlerinde yapılan ikametgâh değişiklikleri
kabul edilmeyecektir.)
Askerlik ile ilişiği olmaması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- İkametgâh Belgesi
2- Adli Sicil Kaydı
3- Kimlik Fotokopisi
4-2 adet Fotoğraf
5- Çalışmaya engel olmadığına dair sağlık raporu
4-2 adet Fotoğraf

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