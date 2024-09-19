Çanakkale kaçaklar yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içinde 9'u çocuk olmak üzere toplam 25 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçakların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik gemisi TCSG-61 tarafından durdurulan lastik botta, 9'u çocuk 25 kaçak tespit edildi.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.