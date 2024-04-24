Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden temsilcilerin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni yapıldı.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, program kapsamında Çanakkale Boğazı üzerinde gösteri yaptı.
SOLOTÜRK pilotu Çanakkale Kara savaşları anma töreni sırasında gösteri uçuşu yaptı.
Çanakkale Kara Savaşı Müttefik kuvvetlerin çıkarma girişimiyle 25 Nisan 1915 başlamıştı.
İşte o toprakların üzerinde SOLOTÜRK pilotu birbirinden zor hareketleri peş peşe yaptı.
Törene katılanlar işte bu uçuşu dikkatle izlediler.
SOLOTÜRK pilotu uçağı bir düz...
Bir de böyle ters uçurdu. İşte bu anlar ilgiyle izlendi.
F-16 uçuşu dakikalar boyunca sürdü
Törene yabancı ülkelerin Türkiye'deki askeri ataşeleri de katıldı.