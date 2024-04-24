Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu
Kaynak: AA
Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'ncu yıldönümü törenlerinnde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu
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Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu 1

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden temsilcilerin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni yapıldı.

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Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu 2

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, program kapsamında Çanakkale Boğazı üzerinde gösteri yaptı.

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Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu 3

SOLOTÜRK pilotu Çanakkale Kara savaşları anma töreni sırasında gösteri uçuşu yaptı.

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Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu 4

Çanakkale Kara Savaşı Müttefik kuvvetlerin çıkarma girişimiyle 25 Nisan 1915 başlamıştı.

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Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu 5

İşte o toprakların üzerinde SOLOTÜRK pilotu birbirinden zor hareketleri peş peşe yaptı.

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Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu 6

Törene katılanlar işte bu uçuşu dikkatle izlediler.

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Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu 7

SOLOTÜRK pilotu uçağı bir düz...

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Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu 8

Bir de böyle ters uçurdu. İşte bu anlar ilgiyle izlendi.

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Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu 9

F-16 uçuşu dakikalar boyunca sürdü

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Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu 10
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Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü'nde SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu 11

Törene yabancı ülkelerin Türkiye'deki askeri ataşeleri de katıldı.

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