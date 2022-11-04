Çanakkale Karabiga Belediyesi 16 işçi alacak

Çanakkale Karabiga Belediyesi bünyesine 16 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak açıkladı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
En az ilköğretim mezunu olmak,
Emekliliğe hak kazanmamış olmak.
GEREKLİ BELGELER
Başvuru dilekçesi,
Kimlik fotokopisi,
İkametgah belgesi.
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