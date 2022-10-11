Çanakkale Karabiga Belediyesi personel alacak

Çanakkale Karabiga Belediyesi bünyesine 2 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, özel güvenlik görevlisi, büro işçisi, beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 13 Ekim 2022 olarak açıklandı.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
En az ilkokul mezunu olmak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Dilekçe,
Mezuniyet belgesi
Askerlik durum belgesi,
Adli sicil belgesi.
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