Çanakkale Karabiga Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Çanakkale Karabiga Belediyesi, yerel yönetimler meslek elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Başvurular şahsen yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 – 30 yaş arasında olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Görevini devam etmesine engel olabilecek akıl ve vücut sağlığı olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İkametgah belgesi

Kimlik fotokopisi

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Diploma

Dilekçe

Askerlik durum belgesi