Çanakkale Karabiga Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Çanakkale Karabiga Belediyesi, yerel yönetimler meslek elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Başvurular şahsen yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 – 30 yaş arasında olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Görevini devam etmesine engel olabilecek akıl ve vücut sağlığı olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
İkametgah belgesi
Kimlik fotokopisi
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
Diploma
Dilekçe
Askerlik durum belgesi
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