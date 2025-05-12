Çanakkale kazasında ölmüşlerdi! Toprağa verildiler

Kaynak: İHA
Çanakkale kazasında ölmüşlerdi! Toprağa verildiler

Çanakkale'de kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Aynur Kocabey ile Fatma Bektaş için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz gün Çanakkale'nin Ezine Karayolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında yer alan Aynur Kocabey (65) ve Fatma Bektaş (68) için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze namazı kılındı.

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Fatma Bektaş için dün Süleyman Mehmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemi gerçekleştirilirken, Aynur Kocabey'in cenazesi ise bugün aynı camide düzenlenen törenin ardından dualarla Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene yakınları, komşuları ve sevenleri katılarak gözyaşı döktü.

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