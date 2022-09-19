﻿Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çanakkale Kentsel Hizmetler, özel güvenlik elemanı olarak istihdam etmek üzere 12 işçi alacak.

Boy kilo tespitleri başvuru sırasında yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ortaöğretim mezunu olmak

En az 1 yıl deneyimi olmak

Silahlı güvenlik kimlik kartı olmak

40 yaşını doldurmamış olmak, erkek olmak

Çanakkale’de ikamet etmek

Engelli ve eski hükümlü olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı CV

İkametgah

Nüfus kayıt örneği

Kimlik fotokopisi

Diploma

Adli sicil kaydı belgesi