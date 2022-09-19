﻿Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çanakkale Kentsel Hizmetler, özel güvenlik elemanı olarak istihdam etmek üzere 12 işçi alacak.
Boy kilo tespitleri başvuru sırasında yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az ortaöğretim mezunu olmak
En az 1 yıl deneyimi olmak
Silahlı güvenlik kimlik kartı olmak
40 yaşını doldurmamış olmak, erkek olmak
Çanakkale’de ikamet etmek
Engelli ve eski hükümlü olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı CV
İkametgah
Nüfus kayıt örneği
Kimlik fotokopisi
Diploma
Adli sicil kaydı belgesi
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