19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak

Çanakkale Kentsel Hizmetler, özel güvenlik elemanı olarak istihdam etmek üzere 12 işçi alacak. Son başvuru tarihi 22 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:42
Takip Et
Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çanakkale Kentsel Hizmetler, özel güvenlik elemanı olarak istihdam etmek üzere 12 işçi alacak.

Boy kilo tespitleri başvuru sırasında yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ortaöğretim mezunu olmak

En az 1 yıl deneyimi olmak

Silahlı güvenlik kimlik kartı olmak

40 yaşını doldurmamış olmak, erkek olmak

Çanakkale’de ikamet etmek

Engelli ve eski hükümlü olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı CV

İkametgah

Nüfus kayıt örneği

Kimlik fotokopisi

Diploma

Adli sicil kaydı belgesi

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
1
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
2
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
3
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
4
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
5
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
6
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
7
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿Çatılar uçurtma gibi havalandı
﻿Çatılar uçurtma gibi havalandı
﻿Çatılar uçurtma gibi havalandı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿ Gaziler Günü'nde en anlı rekor denemesi yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan
﻿ Gaziler Günü'nde en anlı rekor denemesi yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan
﻿ Gaziler Günü'nde en anlı rekor denemesi yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan
﻿Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak
﻿Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak
﻿Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.